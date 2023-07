Estate sicura, controlli della Polizia di Stato ad Albenga e Alassio: 10 denunce

Intensificare costantemente il controllo del territorio, nell'ottica di garantire a tutti - residenti e turisti - un’estate in sicurezza. E' questo l’obiettivo voluto dal Questore di Savona per l’estate 2023.

Proseguono soprattutto durante i fine settimana i controlli straordinari di prevenzione sulla riviera di ponente. Sabato scorso è stato realizzato un servizio interforze, coordinato dal dirigente del commissariato di P.S. di Alassio che ha visto anche la partecipazione delle unità cinofile della Polizia di Stato.

Questi servizi, che affiancano la quotidiana attività di controllo del territorio, si sono focalizzati nelle zone di maggior afflusso turistico: nel centro di Albenga, con particolare attenzione al centro storico e zone limitrofe e nel centro, sul lungomare e presso la stazione ferroviaria di Alassio.

Solo durante la serata sono state identificate più di 50 persone e, grazie al fiuto del jack russel Leone e del cane lupo Nagut, in servizio nelle unità cinofile di Genova e specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti, sono stati denunciati 9 giovani, di cui 8 amministrativamente e uno penalmente, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti, con il conseguente sequestro di alcuni grammi di hashish. Un altro giovane è stato denunciato per percosse e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Rimane costante il monitoraggio quotidiano del territorio da parte delle pattuglie che - laddove vengano segnalate problematiche legate all'ordine e alla sicurezza pubblica - intervengono tempestivamente nei luoghi segnalati.

Dallo scorso fine settimana ad oggi i poliziotti del Commissariato di Alassio hanno controllato 302 persone e 88 veicoli e hanno segnalato penalmente 3 persone, una per porto di oggetti atti ad offendere, un’altra per detenzione di stupefacenti e l’ultima per violazione della normativa sull'immigrazione.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.