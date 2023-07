"Lezioni Treccani", la grande cultura arriva a Pietra Ligure

Venerdì 14 luglio, alle ore 21, con “I 10 film che sconvolsero il mondo”, arrivano in piazza San Nicolò a Pietra Ligure le “Lezioni Treccani”, i talk-show di approfondimento culturale pensati dalla Fondazione Treccani Cultura in collaborazione con Kratesis per le “Notti bianche di Liguria” promosse da Regione Liguria.

L’incontro, vera e propria “lectio” sul cinema tenuta dal prof. Gianni Canova, critico cinematografico, autore televisivo e Rettore dell’Università IULM di Milano, è patrocinato e sostenuto dal Comune di Pietra Ligure e sarà un entusiasmante e coinvolgente viaggio nei dieci film che hanno avuto maggior impatto sulla storia del cinema e sulla cultura.

“Notti Bianche di Liguria”, rassegna di dodici serate gratuite all’insegna di musica, teatro e cultura, sono promosse e organizzate da Regione Liguria per animare con eventi di grande respiro tutto il territorio ligure, da Levante a Ponente, dalla costa all’entroterra.

"Il mare è solo l’inizio…” è il leitmotif attorno al quale ci muoviamo, dall’inizio del nostro mandato, per mettere in campo iniziative che riescano a valorizzare il nostro territorio e a renderlo sempre più attrattivo. Questo appuntamento, davvero imperdibile, si inserisce perfettamente in questa filosofia, arricchendola di un tassello importante che ci farà vivere e approfondire, attraverso la voce di un grande esperto come il prof. Gianni Canova, le emozioni che il cinema sa trasmettere ma anche il suo impatto profondo sul nostro modo di essere e pensare. Quindi non solo mare, non solo sport, non solo outdoor ma anche grande cultura", commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e cultura Daniele Rembado.

"Siamo davvero molto orgogliosi di ospitare a Pietra Ligure una delle “Lezioni Treccani”, progetto innovativo curato dalla più prestigiosa e nota enciclopedia italiana, e siamo ancor più contenti di poterla offrire ai moltissimi turisti che affollano la nostra cittadina ma anche a tutta la nostra comunità, convinti, come siamo, di quanto sia importante rendere accessibile a tutti contenuti e informazioni di qualità".

"Ringraziamo Regione Liguria per questa bella opportunità, alla quale abbiamo immediatamente aderito e la Fondazione Treccani Cultura, e con lei a Kratesis, per la scelta, preziosa per la crescita di tutti, di portare cultura nelle piazze estive. Vi aspettiamo numerosissimi venerdì sera, in piazza San Nicolò, per fare insieme questo viaggio nei 10 film che hanno sconvolto il mondo!", concludono De Vincenzi e Rembado.