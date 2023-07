Dalla Foresta Nera a Savona a piedi nel ricordo del loro piccolo mancato a 17 giorni: l'impresa di una coppia tedesca

Il loro bambino Matteo è volato in cielo a soli 17 giorni e allora mamma e papà, Claudia e Marc, hanno deciso di dar vita ad una raccolta fondi ed un viaggio dalla cittadina tedesca di Villingen Schwenningen fino a Savona.

"17 tage bis and mare" 17 giorni per arrivare al mare, Dalla Foresta Nera al Mediterraneo, questo il nome del loro progetto e del loro sito e pagina Instagram nati per salutare il loro figlio e dare sostegno alle famiglie che hanno perso un bambino prima, durante e poco dopo la nascita tramite donazioni alla "Sternenkinder - Bimbi stella" il progetto nato dall'associazione cristiana famiglie sudtirolesi Kfs.

"Matteo è nato l'8 giugno 2022 con un cesareo d'urgenza e ha dovuto lasciarci al suo 17° giorno di vita. La gravidanza è stata semplice fino alla 32a settimana ma all'improvviso ci fu un forte dolore che i medici non poterono diagnosticare immediatamente - spiegano i genitori sul loro sito - Il battito cardiaco di Matteo non era più percepibile e così è stato effettuato in brevissimo tempo un cesareo d'urgenza. Madre e figlio sopravvissero a stento all'operazione e Matteo dovette essere rianimato. Il piccolo combattente ha resistito per 17 giorni nella Schwarzwald-Baar-Klinikum fino a quando non abbiamo dovuto salutarci di nuovo dopo così poco tempo. Le conseguenze della rianimazione erano troppo gravi".

"Abbiamo perso tutto in un colpo solo e in qualche modo abbiamo dovuto fare i conti con l'impotenza e il vuoto che improvvisamente ci circondavano. In questa difficile situazione abbiamo avuto la fortuna di poter contare sull'aiuto dello Sternenkinder Villingen-Schwenningen eV. Siamo infinitamente felici che l'associazione continui a sostenerci nell'affrontare il dolore e non ci lasci soli con la situazione - proseguono mamma e papà - Così tanti genitori stanno affrontando questa tragica situazione e hanno un disperato bisogno che le persone stiano al loro fianco e li aiutino a elaborare la perdita. Tutti dovrebbero avere l'opportunità di ottenere questo aiuto. E non si pensi solo ai genitori, ma anche ai parenti e agli amici".

Marc quindi ha deciso di partire a piedi (con Claudia che lo accompagna in auto) lo scorso sabato 8 luglio per raggiungere così' la gemellata Savona che in Piazza del Popolo ha intitolato i giardini proprio a Villingen-Schwenningen.

"Il viaggio è di circa 640 chilometri, ovvero circa 35 chilometri al giorno. L'8 luglio 2023, un mese dopo che Matteo avrebbe compiuto un anno, è partita la corsa benefica dalla Foresta Nera al Mediterraneo. A piedi, senza ulteriori aiuti. Il tour conduce da Villingen alla Svizzera, attraverso le Alpi fino all'Italia e infine si conclude il 25 luglio a Savona am Meer, la città gemella di Villingen-Schwenningen - dice Marc - Devono essere percorsi più di 14.000 metri di dislivello positivi e quasi 15.000 negativi. Questa è la più grande sfida sportiva che abbia mai affrontato e non ho mai fatto nulla di paragonabile".

"Claudia si occupa della logistica, porta attrezzature e cibo da un posto all'altro in macchina e ovviamente supporta anche mentalmente nel perseverare: anche se le 18 tappe non dovessero essere completate nei tempi previsti, il progetto che stiamo facendo aiuta entrambi per elaborare la perdita - conclude - Speriamo di poter rompere l'argomento tabù dei bambini stella e, naturalmente, generare donazioni, in modo che i genitori possano continuare a ricevere sostegno in questa difficile situazione in futuro. Perché senza l'aiuto necessario puoi irrompere in una situazione del genere. Chiunque voglia accompagnare digitalmente il nostro viaggio può farlo tramite i nostri canali social o qui sul nostro sito web".

Le donazioni si possono effettuare sul conto: sternenkinder VS eV, IBAN: DE80 6649 0000 0082 2295 07 BIC: GENODE61OG1 Causale: “Matteo”.