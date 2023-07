Politiche abitative, Confabitare: "Sui canoni concordati associazioni di proprietari e inquilinati aprano un tavolo per revisionarli"

"Con l'approvazione della legge 431/1998, del Decreto MIT 16/01/2017 e con la sottoscrizione, da parte delle principali Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, degli accordi territoriali locali, sono stati normati in ogni loro aspetto i contratti di locazione per studenti universitari - prosegue - Dette norme prevedono la determinazione del canone in base ai parametri di calcolo ivi stabiliti e ogni contratto al di fuori di tali parametri o dei prescritti modelli (fatta salva l'opzione del contratto libero 4+4) deve considerarsi in violazione di legge. Si rende necessario un controllo rigoroso da parte del Comune e dell'Agenzia delle Entrate del rispetto delle norme indicate nelle predette leggi e accordi, così da prevenire il fenomeno dei contratti in nero o a canone e durata in violazione delle norme. Ed è opportuno che le Università, in collaborazione con il Comuni e le ASL, mettano a punto un sistema di raccolta delle segnalazioni e di controllo, finalizzato a verificare le denunce di affitto di alloggi non a norma o in condizioni igienico-sanitarie che non ne consentirebbero la locazione".