Savona, il Comune partecipa a un bando per aiutare persone svantaggiate e migranti alle prese con il problema casa

Si chiama “Territori inclusivi” il bando della Compagnia di San Paolo al quale aderirà il Comune, come ente capofila del Distretto Sociale 7 Savonese per un finanziamento finanziato dalla Compagnia di San Paolo per 265.000 euro.

Il progetto presentato dal Comune è “Accoglienza che cura”. Uno degli obiettivi principali è creare una rete di soggetti, un parternariato pubblico-privato, per rimuovere le difficoltà di accesso al welfare per persone fragili, comprese quelle di migranti, e promuovere uno spazio informativo, uno sportello al quale ci si potrà rivolgere, per colmare le lacune di tipo informativo e di accompagnamento che limitano l'accesso ai servizi con particolare attenzione al problema della casa.

Il progetto prevede la costituzione di un “comitato di pilotaggio”, costituito dai rappresentanti dei soggetti partner e della rete. Una “cabina di regia” composta da Fondazione Comunità e Servizi, Distretto Sanitario Savonese, Asl2 e una piattaforma per lo scambio di informazioni.

Comitato di pilotaggio e cabina di regia faranno una mappatura delle risorse e dei soggetti pubblici ed è previsto un soggetto a governance mista pubblico-privato che sia capace di progettare e gestire un sistema di alloggi in locazione a canone sostenibile per perosne provenienti da contesti migratori e sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche abitative.

Nel progetto ci sarà il coinvolgimento di soggetti come Fondazione Diocesana, Januaforum, Sunia, Confabitare, Snodi, Lega Cooperative, Confartigianato, Confcommercio, Unione Industriali, Arcimedia, Fondazione Ancora, Asl 2 Savonese, Cooperativa Progetto Città, Usei, ecc...