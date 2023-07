Auto contro lampione, incidente ad Albenga: sul posto vigili del fuoco e Polizia Stradale (FOTO)

Incidente stradale questa mattina, attorno alle ore 6, ad Albenga, in via dei Mille, angolo via Genova, nei pressi dell'ufficio postale.

Secondo quanto riferito il conducente di una Fiat 500 Abarth ha perso il controllo del veicolo, abbattendo un grosso lampione. Probabilmente per evitare uno scontro frontale, sarebbe entrato contromano, ha sterzato violentemente finendo sul marciapiede.

Sul posto la polizia stradale e la Croce Rossa di Albenga. Mobilitati anche i vigili del fuoco del distaccamento ingauno. Alcuni scooter in sosta sono rimasti danneggiati. Indagini in corso per accertare la dinamica del sinistro.