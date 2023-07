Cosseria, domani (15 luglio) una fiaccolata per ricordare Simone Ziporri

Cosseria si stringe attorno alla famiglia di Simone Ziporri, il 20enne mancato nella giornata di oggi all'ospedale di Cuneo.

Lo scorso 7 luglio, a bordo della sua moto, era stato vittima di un incidente stradale lungo la strada provinciale 661 di Murazzano, in direzione Belvedere Langhe.

"Domani si terrà una fiaccolata per ricordare Simone - spiega il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro - Appuntamento alle ore 20.15 davanti alla scuola 'Giorgio Gaiero'. Da qui il corteo proseguirà in direzione Millesimo per raggiungere in località Povigna l'abitazione della famiglia di Simone".