Cosseria piange il 20enne Simone Ziporri, rimasto coinvolto in un incidente con la moto. Il sindaco Molinaro: "Lascia un vuoto incolmabile"

Simone Ziporri non ce l'ha fatta. La notizia si è diffusa nelle ultime ore lasciando nello sgomento la comunità di Cosseria.

Il 20enne lo scorso 7 luglio era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Murazzano, lungo la strada provinciale 661, in direzione Belvedere Langhe. La moto su cui viaggiava si era scontrata contro un camion. Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Cuneo in codice rosso con un politrauma, le condizioni erano parse fin da subito gravi.

"Purtroppo il suo cuore si è fermato - commenta alla nostra redazione Roberto Molinaro, sindaco di Cosseria - Simone lascia un vuoto incolmabile. Era un ragazzo di una gentilezza esemplare. Sempre sereno ed educato, amava lo sport: aveva ottenuto ottimi risultati come scalatore".

"Il dolore non lascia spazio a commenti. Una tragedia che colpisce una famiglia ben voluta da tutti. La Val Bormida (e non solo) piange la scomparsa di un giovane ventenne. Probabilmente domani sera verrà organizzata una fiaccolata per esprimere vicinanza alla mamma Daniela, al papà Enrico e alla sorella Elena", conclude il primo cittadino.