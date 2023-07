Attimi di paura a Savona. Un carrello appendice si è staccato, pare per la rottura del gancio di traino, da un'automobile in transito in via San Giovanni Bosco.

L'incidente si è verificato nella mattinata odierna. Il carrello fuori controllo è andato ad impattare contro un'altra macchina e una moto. Per fortuna nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche.