Savona, investimento pedonale a Zinola: due feriti al San Paolo (FOTO)

Investimento pedonale nel tardo pomeriggio odierno a Savona. Secondo le prime informazioni, la vittima è una donna anziana rimasta travolta da uno scooter.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 19 e immediatamente i soccorsi si sono mobilitati a Zinola nei pressi della chiesa.

Sul posto si sono recati i militi della Croce Rossa di Quiliano, e della Croce Oro Mare di Albissola Marina, con i sanitari del 118 a bordo dell’automedica.

Presente anche la Polizia Locale per i rilievi del caso e per deviare il traffico in via Quiliano vista la chiusura momentanea della circolazione in direzione Vado.

Due i feriti trasportati all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.