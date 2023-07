Soccorso in mare a Bergeggi: due persone salvate dai vigili del fuoco (FOTO)

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Bergeggi per il soccorso in mare di due persone che si erano trovate in pericolo sulla scogliera sottostante la via Aurelia.

L'incidente, le cui cause sono ancora sconosciute, ha richiesto l'immediato intervento della squadra 11 proveniente dalla Centrale di Savona. A supporto, è stata inviata anche la squadra 41 dal distaccamento vigili del fuoco del porto di Savona con l'ausilio di un gommone, nonché una moto d'acqua con due operatori dei pompieri, il Nucleo SAF (SpeleoAlpinoFluviale) e la motobarca SAR della Capitaneria di Porto di Savona.

Durante l'operazione di salvataggio, l'uomo è riuscito a risalire autonomamente dalla scogliera, mentre la donna è stata recuperata con l'ausilio della moto d'acqua. Nonostante il mare agitato in quel punto, i soccorritori sono riusciti ad avvicinarsi alla scogliera, allontanandola dal pericolo. Successivamente è stata posizionata a bordo di una barella per garantirne la sicurezza.

Grazie alla rapida e coordinata azione dei vigili del fuoco, entrambe le persone coinvolte nell'incidente sono state messe in salvo e portate in luoghi sicuri. La prontezza e l'efficienza dimostrate dai soccorritori hanno svolto un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza.