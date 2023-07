Blitz dei ladri a Cosseria, l'appello del sindaco Molinaro: "Sporgete sempre denuncia"

Ladri in azione a Cosseria: "Nei giorni scorsi alcuni malviventi sono penetrati in un'abitazione e hanno tentato di entrare in un appartamento. Consiglio di sporgere sempre denuncia anche se contro ignoti", questo l'appello lanciato sui social da parte del sindaco Roberto Molinaro.

"La sola segnalazione non viene considerata e se nessuno denuncia, il furto o il tentativo di furto, alla fine dell'anno risulta che a Cosseria o in altre località non si sono verificati episodi di furto".

Il primo cittadino ha poi voluto condividere alcuni consigli con la cittadinanza: "Ricordo per chi va in ferie e lascia la casa disabitata, di non fare eccessiva pubblicità soprattutto sui social, perché non ci seguono solo gli amici virtuali. Altra raccomandazione è di non lasciare i contenitori dei rifiuti per tanti giorni a bordo strada, così come la corrispondenza che fuoriesce dalle proprie cassette di posta. Chiedete al vicino o a un conoscente di fiducia di recuperarli, perchè questi sono preziosi suggerimenti per i malintenzionati, i quali si rendono conto che la casa è temporaneamente incustodita".

"In caso di avvistamento di persone o di auto sospette, la solita semplice regola è avvisare immediatamente i carabinieri telefonando al 112. Il numero é attivo sempre, di giorno, di notte, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Il controllo di vicinato è molto utile", conclude Molinaro.