Rifacimento viadotto autostradale a Carcare, rumori notturni dal cantiere: scatta l'ira dei residenti

Rumori notturni: scatta la polemica a Carcare. Questa mattina numerosi cittadini hanno preso d'assalto i social per manifestare una grande irritazione contro i lavori per il rifacimento del viadotto dell'autostrada A6, situato a monte del centro abitato, nella zona di via Barrili.

"È l’una di notte e continuano ancora, una roba vergognosa", "Sono letteralmente in mezzo alle case", "I lavori eterni", alcuni dei commenti postati su Facebook. Stando a quanto riferito, il rumore, cicalini e clacson in primis, è stato causato dalla scarificazione di una corsia del viadotto.

"Stamattina ci siamo subito attivati - spiega il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri - Il direttore dei lavori ha manifestato un forte dispiacere, poiché non era loro intenzione arrecare un disagio simile. Mi ha assicurato che cercheranno di terminare questa particolare lavorazione entro il pomeriggio odierno, in modo tale da non creare ulteriori fastidi notturni".

"Ringrazio il direttore dei lavori per l'ottima collaborazione instaurata tra il comune e la società Autostrada dei Fori", conclude il primo cittadino Mirri.