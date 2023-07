Savona, la Prefettura chiede al Comune la palestra delle scuole Astengo per ospitare 20 profughi

Gli sbarchi sulle coste di Lampedusa continuano e il Governo deve gestire l'emergenza distribuendo i profughi sul territorio nazionale.

La Prefettura di Savona ha chiesto la disponibilità di strutture nella provincia e per Savona la richiesta riguarda l'utilizzo della palestra delle scuole Astengo da adibire a dormitorio per venti persone provenienti da Lampedusa.

Nei giorni scorsi c'è stata una call con i Comuni della provincia per chiedere disponibilità nella collocazione dei profughi, che a Savona sono già circa 370 tra Cas (Centri di accoglienza straordinaria) e Sai (Sistema di accoglienza e integrazione).

“Ci è stata fatta questa richiesta – spiega l'assessore al Sociale Riccardo Viaggi – Abbiamo chiesto che questa domanda di posti venga fatta a tutti i Comuni, che la risposta dell'emergenza sia condivisa, e che non gravi solo su alcune amministrazioni”.

Per ora non c'è ancora una data su un eventuale arrivo dei 20 profughi, ma con il continuo susseguirsi di sbarchi la situazione emergenziale potrebbe farsi sempre più pressante.

“Siamo in attesa di fare alcune verifiche – prosegue Viaggi – Queste persone vanno accolte ma se l'utilizzo della palestra delle scuole è la strada da percorrere perché le attuali strutture in città sono sature, come in effetti è, una soluzione simile va adottata solo quando non ne sono possibili altre e se non ci sono altre possibilità di collocazione sul territorio provinciale”.

Sembrerebbe così tramontata l'ipotesi di utilizzare l'ex centro Varaldo in via Amendola, di proprietà della Provincia, soluzione alla quale l'amministrazione si era opposta, chiedendo una distribuzione dei profughi sull'intero territorio provinciale.