Manifestazione per la sanità pubblica, anche Cairo in Comune in piazza a Savona

Anche il gruppo di opposizione Cairo in Comune ha preso parte alla manifestazione di ieri organizzata a Savona dalla Cgil in difesa della sanità pubblica.

" Come sempre siamo accanto al Comitato Sanitario della Val Bormida quando si tratta di chiedere a gran voce più servizi sanitari per la nostra valle ", spiegano dal gruppo di opposizione.

"Chiediamo soprattutto che, come per Albenga, anche per Cairo il comune e la Regione chiedano la deroga per riaprire 24 ore il Punto di Primo Intervento del nostro ospedale".