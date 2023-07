Alassio, cadono dallo scooter lungo la Sp 18: due feriti al Santa Corona, uno in codice rosso

Sono caduti dallo scooter su cui viaggiavano, una coppia di fidanzati, ad Alassio, lungo la Sp 18 che porta a Moglio. L'incidente si è verificato nella mattinata odierna, poco dopo le ore 10.30.

Sul posto la Croce Rossa di Alassio, la Croce Bianca di Alassio, l'automedica e le forze dell'ordine. In un primo momento era stato mobilitato anche l'elisoccorso Grifo da Albenga.

La ragazza (classe 2006) è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra. Il giovane (classe 2001) invece, in codice giallo, sempre al nosocomio pietrese. La dinamica è ancora in via di ricostruzione, ma pare siano caduti autonomamente dalla due ruote.