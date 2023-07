Fiamme da un'automobile in marcia: attimi d'apprensione sull'Aurelia a Pietra (FOTO)

Attimi d'apprensione e traffico rallentato nella mattinata odierna lungo l'Aurelia all'altezza di Corso Italia a Pietra Ligure, non molto distante dall'ingresso di levante della cittadina rivierasca.

A causare tutto ciò alcune fiamme che improvvisamente si sono sollevate dal vano motore di una Fiat Panda a bordo del quale viaggiava un anziano che, accortosi immediatamente di quanto stava accadendo, si è fermato, è uscito dall'abitacolo e ha avvisato i soccorsi.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo, il personale della Croce Rossa loanese per verificare le condizioni dell'uomo (fortunatamente illeso) e gli agenti della Polizia Locale pietrese per regolare il traffico che è proceduto a senso unico alternato per alcuni minuti.

Nessun altro mezzo è stato coinvolto dalle fiamme.