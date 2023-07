Muore in casa ad Albissola, disposta l'autopsia sul 31enne Andrea Beri

Il giovane si sarebbe infatti sentito male nella sua casa in via Cilea.

L'allarme era stato lanciato dai genitori del giovane dopo che vani erano stati i tentativi di mettersi in contatto con il figlio.

Sul posto erano giunti i vigili del fuoco, la Croce Oro di Albissola Marina e l'automedica che hanno tentato le manovre di rianimazione ma purtroppo per il 31enne non c'era più nulla da fare.

In via Cilea erano intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. L'esame autoptico sarà svolto dal medico legale Luca Vallega.