Savona, lettera al Prefetto sul degrado alle Fornaci, Prolungamento e quartiere Santa Rita

Segnalano ancora degrado e problemi legati alla sicurezza i firmatari della petizione su Fornaci, Prolungamento e quartiere Santa Rita che hanno scritto una lettera direttamente al Prefetto Enrico Gullotti.

“Scriviamo la presente per sollecitare nuovamente un Suo intervento - scrivono i firmatari - al fine di porre rimedio alla drammatica situazione creatasi a Savona nelle zone, bagni marini, spiagge libere Fornaci, Priamar, Letimbro, Zinola, giardini del Prolungamento, giardini di corso Vittorio Veneto, via Cimarosa e dintorni ristorante Green, via Luigi Corsi, quartiere Santa Rita”.

Prosegue la lettera al Prefetto: “Come già da tempo segnalato la sicurezza pubblica è in grave pericolo in considerazione della presenza sia in ore notturne che durante le prime ore del giorno di sbandati e delinquenti che non perdono occasione di creare situazioni pericolose sia per i commercianti che i residenti. Chiediamo che venga adottata ogni misura necessaria e specificatamente nelle ore notturne un controllo capillare e continuo delle zone coinvolte tramite la Polizia Giudiziaria. Nella speranza che l'ordine e la sicurezza pubblica vengano ristabilite confidiamo nella sua opera di intervento d'urgenza”.