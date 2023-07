Antenna 5G a Boissano, spaccatura nella commissione d'inchiesta. Marengo: "Più volte ne ho sollecitato la convocazione, ma senza riscontro"

Dopo le dichiarazioni del sindaco di Boissano Paola Devincenzi (leggi QUI) anche Angelisa Marengo, capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale e membro della commissione di inchiesta chiamata a fare luce sull'iter che ha portato all'installazione di un'antenna 5G Iliad all'interno di un terreno privato in zona via Zurmagli, interviene dopo le dichiarazioni del consigliere di minoranza Massimo Zarrillo.

"Mi dissocio completamente da quanto affermato dal presidente Zarrillo sul punto commissione di inchiesta - ha affermato - In più occasioni ho sollecitato allo stesso la convocazione della commissione, indicando nel contempo varie date per consentire al Capogruppo di Minoranza di scegliere in base alle proprie esigenze e a quelle del Consigliere Mantelli. Di tali incontri c’è sempre stato un rinvio mai concretizzato o non sono stata presa in considerazione. L’unico incontro preliminare tra 4 membri della commissione si è svolto nel mese di aprile".

"Rimango esterrefatta da questo atteggiamento anche perché io, come Fabrizio Garrone, altro membro della commissione, abbiamo ottenuto quanto richiesto al Comune senza problemi e con tanta disponibilità da parte dei relativi uffici - prosegue la capogruppo di maggioranza - Uffici che hanno messo a disposizione i documenti richiesti anche per il capogruppo di minoranza".

"Ad oggi, come già scritto, i miei solleciti di iniziare la commissione non hanno avuto alcun riscontro e noto con molta amarezza che solo quando il Presidente viene interrogato in merito da parte dei cittadini o dei giornali, prende l’iniziativa. Magari con questo articolo riusciremo a breve ad ottenerne la convocazione ufficiale; in caso contrario provvederò personalmente di concerto con gli altri membri della commissione" conclude infine Angelisa Marengo.