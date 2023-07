Albisola, cinghiale si intrufola in un condominio e spacca tutto per le scale: "Non si fanno più problemi" (FOTO)

Non solo per le vie del savonese ma anche all'interno dei condomini.

Nella primissima mattinata di ieri, intorno alle 5, un cinghiale infatti si è intrufolato in un palazzo di via Manzoni ad Albisola Superiore distruggendo tutto ciò che si trovava di fronte sulle scale.

Subito si sono allarmati i condomini che hanno assistito alla scena, tra chi stava per andare a lavorare e chi si è svegliato a causa del trambusto.

"Il portone è rimasto aperto e così si è intrufolato salendo su al terzo piano - racconta Mauro Sirello - sentivo rumori strani, continuavo a sentire colpi e allora mi sono accorto che era un cinghiale che peraltro non riusciva più scendere. Ormai non si fanno più problemi".

Ad Albisola così come in tante altre località del savonese gli ungulati sono ormai ovunque e non mancano i momenti di apprensione soprattutto di notte se si è a bordo della propria macchina o scooter.

"Di notte sono qui sempre che girano, bisogna stare attenti anche quando si porta fuori il cane - prosegue l'albisolese - con la raccolta differenziata è sempre tutto all'aria".