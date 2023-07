Paura al largo di Capo Noli per 8 giovani in mare: tutti salvi, uno recuperato dall’elicottero (FOTO)

Soccorso in mare nel pomeriggio odierno a Capo Noli per 8 ragazzi usciti a nuoto, ma con difficoltà a fare ritorno sulla spiaggia.

L’allarme è scattato poco prima delle 13.30 e immediatamente la macchina del pronto intervento si è mobilitata con l’invio sul posto di un ingente spiegamento di soccorsi.

Degli 8 giovani che si sono tuffati, nonostante il mare mosso, sebbene con difficoltà, 2 sono riusciti a mettersi in salvo salendo dalla scogliera, mentre uno, pur riuscendo ad aggrapparsi agli scogli, non è stato in grado di salire autonomamente ed è stato recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco. Cinque ragazzi risultavano dispersi, ma poi trovati in una spiaggia. Tutti i giovani erano in buone condizioni di salute e non sono state necessarie ospedalizzazioni.

Per le operazioni di salvataggio sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco da Finale Ligure e Savona, la motovedetta, l’elicottero, i sommozzatori, la Capitaneria di Porto, i sanitari del 118 e i Carabinieri.