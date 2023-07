Celle, forti miasmi dall'isola ecologica di Sanda. Il sindaco: "Verranno messi tre nebulizzatori esterni, con il caldo è cambiata la situazione"

Miasmi che fuori escono dall'isola ecologica di via Sanda a Celle e non mancano le segnalazioni degli abitanti della zona.

"Una signora è venuta a lamentarsi della situazione. Abbiamo svolto un sopralluogo con Sat e metteranno 3 nebulizzatori esterni con enzimi in modo tale che non si verifichino odori. L'isola è in ordine comunque, non ci sono problemi" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia.