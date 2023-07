Giusvalla punta sulla mobilità elettrica: in arrivo una colonnina di ricarica

Giusvalla punta sulla mobilità green. Nei giorni scorsi il comune valbormidese ha approvato un protocollo d'intesa con la società Duferco Energia per l'installazione, entro l'inizio del 2024, di una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici.

La stazione, secondo quanto riportato dal progetto, verrà installata in piazza del Municipio. Il comune Giusvalla considera come obiettivo primario il risanamento e la tutela della qualità dell'aria: "La mobilità elettrica presenta grandi potenzialità per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento sia atmosferico, sia acustico".

Duferco provvederà, a proprie spese, alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica, occupandosi della relativa posa e messa in opera, nonché della fornitura di energia per l'erogazione delle ricariche dei veicoli elettrici e il relativo sistema di gestione.