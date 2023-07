Tovo, tutto pronto per il Giacomino d'Oro 2023: il riconoscimento a Gaia De Giorgi e Vincenzo Barlocco

Domani sera, in concomitanza con le celebrazioni di San Giacomo, Santo Patrono di Tovo, alle ore 22.00 sarà consegnato il Giacomino d'Oro 2023, il riconoscimento ideato da Carlo Genesio che da ormai 15 anni l'Amministrazione comunale consegna a chi si è distinto nella sua professione, nella vita privata, nella pratica di sport, nel volontariato, nel sociale per attività a favore del paese situato in Val Maremola.