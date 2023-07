Loano, lutto per la scomparsa di Giacomo Rallo

Una persona molto conosciuta, non solo in ambito cittadino, sia per il suo impiego come autoricambista a Pietra Ligure sia per il suo impegno nel sociale come ad esempio nelle fila dell'associazione Vecchia Loano. Per anni è stato inoltre dirigente nel settore giovanile della Loanesi San Francesco rappresentando, oltre che un punto di riferimento, un amico per i tanti giovani calciatori che lo hanno avuto con loro. In queste ore sono numerose le testimonianze di cordoglio che si susseguono, sui social network ma non solo, a testimonianza dell'affetto e della stima nei suoi confronti.