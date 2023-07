Vigili del fuoco mobilitati nella notte a Toirano. L'allarme è stato lanciato per un incendio divampato all'interno di un alloggio di via Boissano.

Le fiamme, secondo quanto riferito, si sarebbero sprigionate in cucina per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto è intervenuta la squadra 51 del distaccamento di Albenga oltre ai volontari Vigili del fuoco di Toirano.