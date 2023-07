Magliolo, scontro tra auto sulla provinciale 4: due codici gialli al Santa Corona

Scontro tra due autovetture lungo la strada provinciale 4 nella zona di Magliolo. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 8 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto la Croce Verde di Finalborgo, Pietra Soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

Il bilancio è di due persone trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La dinamica è ancora in via di accertamento. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito dei disagi.