“Martedì Dance della Piazzetta”: a Pietra Ligure stop ai contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche

In occasione della manifestazione i “Martedì Dance della Piazzetta” che avrà luogo in piazza Vittorio Emanuele a Pietra Ligure martedì 25 luglio, martedì 8 agosto e martedì 22 agosto, con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 119 del 25/07/23, dalle ore 18,00 di martedì 25 luglio alle ore 07,00 di mercoledì 26 luglio, dalle ore 18,00 di martedì 8 agosto alle ore 07,00 di mercoledì 9 agosto e dalle ore 18,00 di martedì 22 agosto alle ore 07,00 di mercoledì 23 agosto, nell'ambito delle piazze e delle vie del centro storico di Pietra Ligure, sul lungomare Don G. B Bado e sulla passeggiata XX Settembre è fatto divieto a chiunque di detenere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche o aperte al pubblico.

È fatto divieto, inoltre, di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine.

La somministrazione, pertanto, deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi.

È, altresì, fatto assoluto divieto l’utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Alle violazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge e ai trasgressori, compiutamente identificati, che non ottemperino all'ordine impartito da funzionari ed agenti di polizia di osservanza dell’ordinanza, verranno perseguiti a norma dell'art 650 C.P.