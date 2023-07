Controlli dei carabinieri in Val Bormida e Valle Erro, sanzioni per oltre 10 mila euro 

La Val Bormida e la Valle Erro si preparano ad affrontare l'annuale aumento del traffico veicolare estivo, con un occhio attento alla sicurezza stradale. Con l'arrivo di visitatori occasionali, proprietari di seconde case e numerosi moto-turisti, il territorio registra una congestione stradale che comporta un aumento dei comportamenti rischiosi.

Per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, i militari delle Stazioni carabinieri hanno deciso di intervenire con misure preventive e operazioni mirate. Durante gli ultimi due weekend sono stati organizzati numerosi controlli su circa ottocento vetture e motocicli, con l'obiettivo di ridurre i rischi e sanzionare chi si mette alla guida in modo irresponsabile.

Tali controlli hanno portato a ventinove sanzioni per violazioni del codice della strada e altre infrazioni amministrative, tra cui l'uso di stupefacenti, con segnalazione alla Prefettura locale.

A Sassello un trentenne astigiano, appassionato di due ruote, ma molto meno delle norme che ne regolano la circolazione, ha ignorato l'alt della pattuglia, cercando poi di far perdere le proprie tracce, allontanandosi a forte velocità a bordo di una potente Yamaha R6.

Una volta in centro paese, il centauro ha quindi parcheggiato il veicolo in piazza e, nel tentativo di depistare la pattuglia, si è infilato in un bar affollato di avventori. L'escamotage ha avuto però breve durata. I carabinieri infatti, ricordando bene sia l'abbigliamento, sia la targa e il modello della moto, sono riusciti ad individuare il fuggiasco. Benché in un primo momento tutti i presenti nel locale abbiano negato la proprietà della motocicletta sportiva, compreso l’interessato, un controllo dei documenti e una verifica incrociata dell’intestatario del veicolo ha consentito di smascherare in pochi minuti il pilota.

Gli accertamenti seguenti hanno poi rivelato la ragione di tanta fretta: il proprietario della moto, già gravato da diversi pregiudizi di polizia, non aveva mai conseguito la patente. Sono dunque scattati il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e le contravvenzioni per guida senza patente, inottemperanza all’alt e mancanza della carta di circolazione al seguito. La bravata costerà al trasgressore sanzioni per un minimo di 3100 a un massimo di 30500 euro circa.

Sempre i carabinieri di Sassello hanno rintracciato un automobilista fuggito dopo aver divelto un guardrail. I controlli hanno coinvolto anche gli altri comandi valbormidesi. A Cairo Montenotte sono state contestate infrazioni per sorpassi vietati, a Calizzano i militati hanno sequestrato un trattore e un furgone, quest'ultimo a rischio confisca, rispettivamente per mancanza di assicurazione e dispositivi di sicurezza e per l'assenza di immatricolazione in Italia.

Anche a Dego e Cengio sono stati effettuati sequestri di veicoli per mancanza di assicurazione e patente, con l'aggiunta di sanzioni per chi circolava senza cinture di sicurezza a bordo di una vettura "vintage" o compiva sorpassi spericolati.

Non sono mancati episodi di guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti, con conseguenti incidenti stradali, che hanno portato a ritiri di patenti e ulteriori sanzioni.

I carabinieri di Millesimo sono intervenuti su un incidente causato da un attempato automobilista trovato sotto l’effetto di sostanze alcoliche, stessa casistica in cui si sono imbattuti i colleghi di Urbe. La Radiomobile di Cairo Montenotte, invece, principalmente deputata al pronto intervento, si è concentrata sulle sanzioni constatate durante il sevizio di pattuglia, ritirando un paio di patenti per sorpassi azzardati e, anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute, intensificando i controlli in zona “Lavatoi”, dove è stato sorpreso un cittadino straniero in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Complessivamente, sono state elevate oltre diecimila euro di sanzioni, con la possibilità di ulteriori inasprimenti da parte della Prefettura in casi di particolare gravità.

In vista dei prossimi weekend estivi, è prevista un'intensificazione dei controlli del livello alcolico nel sangue dei conducenti, con l'obiettivo di rendere le strade della Val Bormida e della Valle Erro più sicure per tutti. L'estate si prospetta dunque calda in tutti i sensi, con la sicurezza stradale al centro delle attenzioni e degli interventi delle forze dell'ordine.

