Tragedia sul lavoro a Vado Ligure: operaio cade da un ponteggio, perde la vita sul colpo

Morto sul colpo A.N., l’operaio 45enne caduto nel pomeriggio odierno, intorno alle 15, dai ponteggi in un cantiere sulla via Aurelia a Vado Ligure.

Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava al terzo piano di un palazzo ed è caduto da un’impalcatura posizionata sulla facciata, lato monte.

Malgrado i soccorsi tempestivi, con i militi della Croce Sezione Savona Oro Mare e i sanitari del 118 giunti a bordo dell’automedica, per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Savona.

Sono in corso gli accertamenti da parte degli ispettori del lavoro dell'Asl2.