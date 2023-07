Sanità, sbloccato il bonus da 85 euro per destinato al personale dei Pronto soccorso impegnato nella lotta al covid

L'integrazione da 85 euro al mese in busta paga come indennizzo per il personale dei Pronto soccorso, prevista dalla finanziaria approvata nel 2021 è diventata operativa con il passaggio in giunta regionale. La Finanziaria aveva stabilito che «ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso».

Nell'Asl2 Savonese sono 295 i dipendenti interessati dall'indennità aggiuntiva, vengono compresi anche i lavoratori dei punti di primo intervento, dei servizi di pronto soccorso specialistico con accesso diretto degli utenti, delle radiologie a servizio del pronto soccorso, del servizio 118 e delle automediche. Nel complesso, sull'intero territorio regionale il finanziamento per le indennità covid per il personale dei pronto soccorso è di si tratta di 1.583.389 euro l'anno, suddivisi tra 1.523 dipendenti.