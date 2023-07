Dieci anni senza don Gallo: don Luigi Ciotti a Savona per ricordare il "prete di strada" e riflettere sui diritti e la cittadinanza attiva

Sabato 29 luglio, alle ore 21.15 in piazza Sisto IV, un evento di grande importanza riunirà la comunità di Savona per commemorare il decimo anniversario della scomparsa di don Andrea Gallo. L'incontro, intitolato "Dimmi chi escludi, ti dirò chi sei", vedrà la partecipazione del fondatore del Gruppo Abele e di Libera, don Luigi Ciotti.

L'appuntamento, organizzato dalla Comunità San Benedetto al Porto di Genova, mira a ricordare la figura di don Gallo, noto come il "prete di strada" per il suo impegno contro la mafia, l'antifascismo e la difesa dei più fragili. Come amico e collaboratore di Fabrizio De André, don Gallo si caratterizzava per il suo spirito ostinato e contrario di fronte alle ingiustizie.

La serata avrà un significato profondo, partendo dal pensiero e dall'esempio di don Gallo, per stimolare una riflessione sulla situazione dei diritti in Italia e sulla necessità di essere cittadini attivi piuttosto che sudditi. Don Ciotti, con la sua esperienza nel combattere le mafie e nel recuperare i beni confiscati, condividerà la sua visione sulla giustizia sociale e l'importanza dell'uguaglianza per una società libera.

"Senza uguaglianza e giustizia sociale, non può esserci libertà", afferma don Ciotti, sottolineando che la solidarietà è il fondamento per la difesa dei diritti e delle opportunità per tutti. Citando le parole di don Gallo, egli dichiara: "L'Italia è come una barca che naviga in un mare in tempesta senza bussola. La mia bussola è la Costituzione, come uomo dotato di una coscienza civile, e il Vangelo, come Cristiano."

L'evento, introdotto da Renata Barberis, sarà arricchito da frammenti musicali a cura della talentuosa flautista Silvia Schiaffino. In caso di pioggia, l'incontro si svolgerà al coperto nell'atrio del comune adiacente alla piazza. L'ingresso sarà gratuito, e l'iniziativa fa parte della rassegna "Parole ubikate in mare", organizzata dalla libreria Ubik e dal comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca.

Sarà un'occasione unica per onorare la memoria di don Gallo e trarre ispirazione dal suo esempio coraggioso, riflettendo sulle sfide attuali per la società e per ciascuno di noi come cittadini responsabili.