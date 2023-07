Crisi idrica ad Andora, Rivieracqua: "Posizionati i serbatoi di acqua dolce"

Ad Andora sono stati posizionati, in diverse zone del paese, dei serbatoi mobili di acqua dolce per alleviare il disagio dell'utenza cittadina dovuto alla presenza di una elevata percentuale di cloruri nell'acqua distribuita dall'acquedotto.

A comunicarlo è Rivieracqua s.p.a. che aggiunge: "Le cisterne sono in corso di reimpimento - si legge nella nota stampa diffusa dalla società - quest'ultimo sarà completato entro la serata di oggi".

Da Rivieracqua ricordano inoltre che ad Andora "è attivo un punto di distribuzione di acqua in bottiglia in Via S. Lucia 4 con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, la domenica dalle 9 alle 12".

Nella gallery il piano di dislocazione dei serbatoi.