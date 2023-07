Tragedia ad Ortovero, incidente in moto sulla Sp 453: ragazza perde la vita, un'altra ferita grave

Un decesso e una persona ferita in modo grave. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo la Sp 453 ad Ortovero, all'altezza della cantina sociale dei vini.

Stando a quanto riferito, il sinistro ha coinvolto una moto, pare una Vespa, con a bordo due ragazze. La dinamica è ancora in via di accertamento.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 5 da un'automobilista di passaggio che vedendo la due ruote a terra, ha mobilitato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pubbliche assistenze della Croce Bianca di Albenga, Erli e Andora, nonché l'automedica e le forze dell'ordine.

Per una ragazza non c'è stato niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta sul posto. L'amica invece, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo le prime informazioni la persona deceduta avrebbe 20 anni.