Una vita nei vigili del fuoco, i gemelli Bracco vanno in pensione

Una carriera dedicata al servizio del prossimo giunge al termine per i capi reparto esperti Claudio e Sergio Bracco, due valorosi membri del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il distaccamento di Cairo Montenotte. Con alle spalle una lunga storia di impegno e sacrificio, hanno salutato la loro amata divisa per godersi la meritata pensione.

Seguendo le illustri orme del loro adorato e indimenticabile padre Pilade (capo reparto e capo distaccamento di Cairo Montenotte per molti lustri), Claudio e Sergio hanno contribuito in modo significativo al prestigio del Corpo dei vigili del fuoco. Il loro operato ha lasciato un segno indelebile presso il Comando provinciale di Savona e nei cittadini della Val Bormida.

Nel corso della loro carriera i fratelli gemelli Bracco hanno affrontato situazioni ad alto rischio, mettendo a repentaglio la propria sicurezza per proteggere vite umane e beni preziosi. Il loro spirito di abnegazione e senso del dovere sono stati riconosciuti e apprezzati da colleghi e cittadini, che spesso hanno espresso gratitudine per il loro prezioso contributo.

Le loro storie di eroismo e sacrificio continueranno a ispirare le nuove generazioni di vigili del fuoco, dimostrando che l'altruismo e la dedizione sono i pilastri fondamentali per costruire una società più sicura e solidale. Oggi, mentre il Corpo dei vigili del fuoco saluta con profondo affetto Claudio e Sergio Bracco, augura loro una pensione serena e felice, ricca di soddisfazioni per il lavoro svolto con passione e abnegazione.

L'intera famiglia dei vigili del fuoco si unisce per esprimere il proprio ringraziamento e augurio di una lunga e serena pensione a Claudio e Sergio Bracco. Le loro gesta rimarranno vive nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarli e di coloro che continueranno a servire con passione e impegno il Corpo dei vigili del fuoco.