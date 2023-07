Compiono furti in appartamento nell'Oltreletimbro: identificate due donne

Sarebbero state identificate le due donne che avrebbero commesso alcuni furti a Savona.

Nei giorni scorsi era stata lanciata una segnalazione da parte di un cittadino che, vittima di un furto di circa 2mila euro nel suo alloggio di via Aglietto, avrebbe poi avvistato le ladre insieme al "palo", un uomo che le aspettava in auto pronti per fuggire.

La polizia anche grazie all'aiuto del cittadino quindi sarebbe riuscita a identificarle e sarebbero in corso gli accertamenti. La refurtiva però non sarebbe stata trovata.