Savona, raccolta firme di FdI a Santa Rita. I residenti “c'è degrado servono più controlli”

"Sapevano che sareste passati che questa mattina qui è tutto così pulito come non lo è mai stato?".

Fa dell'ironia un commerciante dei portici di corso Tardy e Benech che questa mattina ha incontrato i consiglieri di Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto, con il segretario Filippo Marino, impegnati in una raccolta firme contro il degrado nel quartiere dell'Oltreletimbro, zona Corso Tardy e Benech e Santa Rita.

"I problemi sono sempre gli stessi – dicono al Chris bar – persone che dormono sotto portici, sporcizia e degrado ma mi è stato detto che a causare degrado è lo scooter parcheggiato sotto ai portici".

Da corso Tardy e Benech a Santa Rita la situazione di denuncia è la stessa ma c'è anche il tema sicurezza.

“L'altra sera a mezzanotte tornavo dal centro con un'amica – dice una residente che chiede di firmare la petizione – e sulla piazze un uomo straniero ha iniziato a seguirci. Abbiamo velocizzato il passo e per fortuna eravamo in due. Ma è possibile che una donna non possa tornarsene a casa tranquilla a mezzanotte? Ora faranno anche un centro profughi alle scuole Astengo”.

Una delle zone ritenute più critiche è quella tra la mensa della Caritas e piazza delle Nazioni.

“Ho già detto questa cosa al sindaco quando era venuto qui – dichiara Federico Antonelli, il barbiere di via De Amicis - c'è degrado e la situazione della mensa della Caritas dovrebbe essere più controllata. I volontari fanno quello che possono. Un mese e mezzo fa c'era un con un coltello qua fuori. La settimana scorsa ho chiamato le forze dell'ordine perché si stavano picchiando. Gli appartamenti qui si stanno svalutando e quando si chiama un'agenzia e si dice che la casa è in Santa Rita non vengono nemmeno a vederla. Non c'è controllo e la situazione è molto delicata”.

Nella zona di piazza delle Nazioni via Leopardi le persone bivaccano abitualmente, spesso con cani di grossa taglia, a volte sono ubriachi e scoppiano liti.

“Il problema di piazza delle Nazioni è conosciuto da tempo – dicono al negozio U Spessia di via Collodi – da qualche giorno verso l'una e mezza si vede una volante della polizia e allora passo tranquilla con i cani. Ma di sera è improponibile, Nell'ex area canina di via Collodi dove davano fastidio i cani ora ci sono degli sbandati, gente che si fa il bidet dalla fontana e lascia di tutto e non si può passare”.