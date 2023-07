Festa della Lega ad Albissola, Foscolo: “Costruiremo le alleanze Comune per Comune” (VIDEO)

Sindaci e consiglieri comunali, provinciali e regionali, anche del Ponente. Militanti di vecchia data e il gruppo dei giovani, parlamentari e il sottosegretario Rixi.

La Lega lavora già alle prossime amministrative e ieri sera si è ritrovata i bagni Sant'Antonio per riaffermare la vicinanza alla “base”.

Tra i presenti Paolo Ripamonti, il deputato Francesco Bruzzone, il capogruppo in Regione Stefano Mai, il vicepresidente della Regione Alessandro Piana.

Obiettivo, quindi, rinsaldare le fila e consolidare la presenza sul territorio anche con iniziative che diano al partito maggiore visibilità al partito, ora di governo, e la sua azione. A questo proposito il consigliere regionale Mai ha preannunciato che a breve sarà disponibile un portale dove sostenitori e cittadini potranno vedere tutte le iniziative del gruppo leghista in Regione.

"Questo è un momento conviviale pe rincontrare i nostri militanti – ha spiegato la segretaria provinciale Sara Foscolo - L'anno prossimo sarà un anno molto impegnativo, ci saranno 40 comuni che vanno alle urne. Forse ci saranno anche le provinciali e sarà un anno importante”.

Il modello previsto resterebbe quello delle alleanze che hanno portato il centrodestra a vincere in Regione, con le alleanze da costruire Comune per Comune e dopo l'esperienza dell'elezione della presidenza della Provincia dove la Lega ha corso con il partiti di centrodestra ma contro il candidato di Toti, candidando il sindaco di Borghetto.

“Sicuramente ci saranno dei contatti con gli altri partiti di centrodestra – dichiara Foscolo - sperando che sia possibile in tutti i 40 Comuni”.

Sui temi caldi del territorio provinciale sanità, infrastrutture e il rigassificatore.

“Sulla sanità credo si siano fatti già dei passi avanti con il punto di primo intervento aperto per 12 ore - afferma la segretaria leghista - con la promessa della riapertura per le 24 ore. A Cairo anche si sta valorizzando l'ospedale e credo che i passi avanti ci siano e che siano anche punti di forza per la campagna elettorale di centrodestra”.

Ma la Lega si trova anche ad avere a che fare con il partito di Fratelli d'Italia in crescita e che, dopo aver visto entrare nei suoi ranghi l'ex vicesindaco di Savona e ora capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco e il consigliere comunale Renato Giusto, continuerebbe a fare “campagna acquisti” tra alcuni leghisti scontenti o che puntano ad una candidatura.

“Credo che sia normale – conclude Foscolo- qualunque partito in crescita come Fratelli d'Italia è interessato ad avere più persone tra le loro fila. Io auspico che i nostri restino da noi”.