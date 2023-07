Giuliano all'Agenzia Regionale per i Rifiuti? "Vivere Vado" ironizza: "Nessuna competenza tecnica, chi meglio di lei al servizio di Toti?"

"La notizia della Giuliano in pole-position nel ruolo di commissario ARLIR è uscita prudentemente sulla stampa odierna, ma da giorni è data per certa. La scelta di Toti è perfettamente azzeccata: chi meglio di Giuliano, con nessuna competenza tecnica, può mettersi obbediente al suo servizio?". Si apre con queste parole la nota stampa firmata da "Vivere Vado", gruppo consiliare di minoranza vadese.

"Si è distinta per l’ampliamento delle due discariche vadesi spacciato per miglioramento ambientale; si è distinta per aver messo in campo un dispendioso sistema di raccolta porta a porta che non è riuscito neppure a raggiungere la percentuale prevista dai limiti di legge. D’ora in poi potrà estendere i danni del suo operato oltre il confine vadese" proseguono dai banchi della minoranza riferendosi alla prima cittadina.

"Serve ricordare, come abbiamo più volte denunciato in questi anni, che la svendita pezzo a pezzo di Vado aveva come scopo prioritario l’interesse personale del sindaco. L’obiettivo è stato raggiunto. La Ferrari che si vantava di guidare è diventata un giocattolo rotto da abbandonare, e l’autista si dirige verso lidi più remunerativi" concludono da "Vivere Vado".