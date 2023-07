Ceriale, inaugurate 4 panchine sul lungomare: raccolti 1300 euro per l'associazione "Gaslininsieme"

Successo dell’iniziativa “Ceriale dentro la vita”, dedicata alla raccolta fondi per l’associazione “Gaslininsieme” e che ha visto l’inaugurazione di quattro panchine colorate sul lungomare di Ceriale, ognuna dedicata a temi di rilevanza sociale come la disabilità, l’ambiente ecc. ed ognuna acquistata ed installata dai gestori delle spiagge S. Rocco, Riviera, Bagni Ceriale ed Acque Basse.

La cooperativa Arcadia, gestore di quest’ultima, nel corso della manifestazione ha raccolto l’importante cifra di 1300 euro, frutto delle donazioni dei partecipanti e di un contributo diretto della cooperativa.

“Come ogni anno - spiega Aldo Genesio, presidente della cooperativa Arcadia - aderiamo con entusiasmo alle iniziative del comune di Ceriale, sia per quelle legate al sociale che per quelle legate all’ambiente e promosse nell’ottica della Bandiera Blu. Per noi è importante contribuire alla causa dell’ospedale Gaslini, che ha un ruolo fondamentale nella vita di tanti piccoli pazienti”.

La cooperativa ha acquistato una panchina blu, colore dedicato alle disabilità, tema caro ad una cooperativa sociale, il cui scopo è reinserire nel mondo del lavoro, e non solo, persone in stato di svantaggio.

Le panchine, inaugurate con un taglio del nastro dal sindaco di Ceriale Marinella Fasano, fanno bella mostra di sé e danno un tocco di colore al lungomare cerialese.