Asili nido di Savona, sarà una cooperativa di Novara a gestire i tre nidi affidati ai privati

Sarà la Società Cooperativa Sociale Onlus Nuova Assistenza, con sede a Novara, a gestire i tre asili nido che il Comune ha affidato al privato per carenza di personale di Palazzo Sisto.

Il bando riguarda la gestione completa (servizi educativi ed ausiliari) del nido d'infanzia Aquilone di Via Crispi, per un numero massimo di 48 bambini (con una media di 38 bambini frequentanti); la gestione completa del nido d'infanzia Arcobaleno di Via Moizo, per un numero massimo di 42 bambini, con una media di 34 bambini frequentanti del nido d'infanzia Piramidi, in Corso Mazzini, per un numero massimo di 48 bambini (con una media di 38 bambini frequentanti).

Per il Quadrifoglio, in Via Chiappino, per circa 40 bambini, è prevista solo la gestione ausiliaria (pulizie). Il bando prevede inoltre la gestione completa del nido estivo nei mesi di luglio e agosto di ciascun anno per 40 bambini ogni mese. La base di gara del bando era di 1.536.036 euro per la durata di due anni. L'orario del servizio previsto sarà da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00., con ingresso tra le 7,30 e le 9.

Il calendario annuo sarà stabilito dall'amministrazione comunale con la deliberazione che approva i criteri organizzativi degli asili nido per ogni anno. La cooperativa che si è aggiudicata l'appalto dovrà anche occuparsi dei servizi ausiliari, di pulizia, sanificazione e custodia.