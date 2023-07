Progetto per la difesa del litorale a Celle, Giampedrone rassicura: "Gli interventi liguri non subiranno cambiamenti di programma"

Il progetto per la difesa dell’abitato e del litorale del comune di Celle Ligure non sarebbe a rischio.

Rassicura l'assessore regionale alla difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone sugli interventi finanziati dal Pnrr in Liguria, uno dei quali che riguarda il comune cellese per un totale di 4.7 milioni di euro. Non verranno però realizzate le isole sommerse ma per quanto riguarda il primo verrà allungato il molo Crocetta ed effettuato un ripascimento.

“Gli interventi citati, ovvero la messa in sicurezza dei due affluenti del Bisagno Rio Noce e Rio Rovare e l’impianto idrovoro del Canal Grande nel comune di Ameglia, hanno già una copertura finanziaria ministeriale: nel caso del Canal Grande, ad esempio, prevediamo di chiudere i lavori in ottobre. Non sono mai stati finanziati dal Pnrr: semplicemente, in passato il Governo aveva preso in esame la possibilità di “spostare” la copertura economica di queste opere nell’ambito dei fondi Pnrr. Il fatto che questa ipotesi sia tramontata non comporta nessuna variazione al cronoprogramma e nessun definanziamento” puntualizza Giampedrone in merito agli interventi nel genovese e nello spezzino.

Per quanto riguarda le altre opere di contrasto al dissesto idrogeologico previste in Liguria e finanziate dal Pnrr, “si parla di 20 milioni di euro per otto opere, con un iter che sta procedendo nel pieno rispetto delle scadenze previste dal Fondo Nazionale di Ripresa e Resilienza. A queste si aggiungono i trenta milioni di Pnrr stanziati per realizzare i sei lotti della Ciclovia Tirrenica - precisa l'assessore - L’intenzione è senza dubbio quella di realizzare queste opere: al di là della gestione del Pnrr, che segue valutazioni nazionali, gli interventi liguri contro il dissesto non subiranno cambiamenti di programma. Riteniamo sia opportuno lasciarli nel Pnrr, ma come Regione siamo disposti a recepire le valutazioni del Governo, purché questi interventi si facciano. Lo stesso discorso vale per la Ciclovia Tirrenica, che ha già tutti i lotti in gara”.

Nel dettaglio, le otto opere contro il dissesto idrogeologico finanziate dal Pnrr, oltre a Celle, sono la messa in sicurezza del torrente Argentina, l’adeguamento dell’arginatura del fiume Vara, la messa in sicurezza della frana di località La Vesca a Sanremo, la difesa a mare di Ospedaletti, la protezione del litorale di Ventimiglia, il ripristino dei danni alle opere di difesa a mare di Cogoleto, la difesa costiera di Framura.