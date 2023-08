Capodoglio spiaggiato a Varazze, nuova ordinanza del sindaco: divieto di balneazione fino al molo del Nautilus

Si estende il divieto di balneazione a Varazze per via della presenza del capodoglio spiaggiato ai Bagni d'Invrea nella zona della Baia del Corvo.

Nella giornata di ieri in una riunione in Capitaneria di Porto a Savona era stata presa una decisione per lo spostamento che prevedeva che la carcassa fosse imbragata e trainata nel porto di Savona per le successive operazioni di smaltimento.