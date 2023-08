Dà in escandescenza per strada, in comando rompe una vetrata ferendo un agente di Polizia locale: turista nei guai a Finale

Resistenza e minacce a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità. Sono questi i reati contestati dalla Polizia Locale di Finale Ligure a un turista piemontese in vacanza in riviera, protagonista nella serata di ieri (lunedì 31 luglio, ndr) di un concitato episodio.

Intorno alle 21 l'uomo è stato individuato dagli agenti del Comando finalese in via Bolla, nel rione di Marina, in evidente stato di alterazione. Il personale di polizia lo ha dunque avvicinato tentando di procedere all'identificazione ma ricevendo di tutta risposta il rifiuto da parte del soggetto a fornire le proprie generalità.

Repentinamente e apparentemente senza motivo, l'individuo, una volta sottoposto al controllo, si è scagliato contro gli uomini della Polizia Locale, che per riportarlo alla calma si sono visti costretti ad ammanettarlo, prima di condurlo presso il comando di via Ghiglieri.

Qui l'uomo ha cominciato ad alternare fasi di calma a scatti d'ira. Proprio durante uno di questi ha infranto una vetrata interna agli uffici provocando anche lievi ferite a un agente in servizio, al quale sono stati prescritti sette giorni di prognosi dai medici del pronto soccorso del Santa Corona.

Una volta compiutamente identificata, in accordo con il magistrato di turno, la persona è stata denunciata a piede libero per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, nonchè per avere opposto un rifiuto alla richiesta di fornire le generalità.

Con il passare del tempo allo stato di apparente alterazione è subentrato uno stato di dichiarato malessere, motivo per il quale dalla Polizia Locale è stato richiesto l'intervento del soccorso sanitario che ha preso in cura l'uomo.