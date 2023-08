Muore anziana dopo un investimento pedonale a Zinola: dal 2 agosto attivo il semaforo a chiamata

Non ce l'ha fatta l'anziana vittima di un investimento pedonale lo scorso 14 luglio sull'Aurelia a Savona all'altezza di Zinola nei pressi della chiesa.

La donna era stata investita in via Nizza da uno scooter ed aveva riportato diverse fratture che purtroppo l'hanno portata al decesso sabato scorso dopo un ricovero di due settimane all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"E' stata una situazione che poteva essere gestita diversamente, infatti ci sono diverse auto posteggiate in quel punto che limitano la visibilità - dice l'avvocato difensore della famiglia della donna deceduta Sergio Siri - non c'è la volontà di puntare il dito contro nessuno ma che non avvengano altri casi di quel tipo".

Sul caso starebbe anche indagando la Procura che potrebbe decidere di disporre anche l'autopsia.

Nel frattempo da domani, mercoledì 2 agosto, all'altezza proprio di quell'attraversamento pedonale posto nei pressi della diramazione di collegamento con il Lungomare dei Ceramisti, a ponente della Chiesa di Zinola, sarà attivo il semaforo a chiamata. Che si aggiunge a quelli presenti in Corso Vittorio Veneto, all'altezza dell'attraversamento pedonale delle scuole XXV Aprile e in via Nizza all'altezza della Caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la viabilità di auto e biciclette.