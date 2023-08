Albissola, incontro con lo scrittore e monaco fondatore della Comunità di Bose Enzo Bianchi

Giovedì 3 agosto alle ore 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina, incontro con lo scrittore e monaco fondatore della Comunità di Bose Enzo Bianchi e presentazione del libro "Cosa c'è di là. Inno alla vita" (Il Mulino).

"Ormai vecchio, guardando al mio passato, mi accorgo che il cammino dell'imparare a morire è stato il cammino dell'imparare a vivere, nella convinzione che ciò che si è vissuto nell'amore resterà per sempre. Solo l'amore innesta l'eternità nella nostra vita mortale. Che senso può avere nel nostro tempo la domanda sull'aldilà? Nell'epoca della morte rimossa o spettacolarizzata in un flusso di immagini che la esibiscono e la dissacrano, quale significato possiamo attribuirle? Su questa terra che tanto amo, ho sempre cercato l'eternità".

Con queste parole Enzo Bianchi (monaco, fondatore e della Comunità di Bose, autori di libri di grande seguito, e collaboratore de La Stampa, Avvenire, La Repubblica, ecc...) instancabile cercatore di senso, apre una meditazione poetica e non dogmatica sulla più ineludibile delle domande per approdare a una risposta centrata sull'amore, sulla sua forza come trama del mondo e delle relazioni con gli altri, e quindi come ragione di speranza anche dopo la vita terrena. Un libro appassionato, carico di fiducia, in cui la morte si apre alla vita.

L'evento verrà introdotto da Renata Barberis. Frammenti musicali a cura della flautista Silvia Schiaffino. In caso di pioggia l'incontro si terrà al coperto al Museo MUDA adiacente alla piazza. Ingresso gratuito. La serata rientra nell'ambito della rassegna Parole Ubikate in mare, a cura della libreria Ubik e del comune di Albissola Marina, con il sostegno di BPER Banca.