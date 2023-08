Borgio Verezzi, "Amleto, Principe di Danimarca" in scena con la Compagnia del Barone Rampante

Questa mattina si è svolta in un’atmosfera accogliente e famigliare, presso la Sala Consiliare del Comune di Borgio Verezzi, la Conferenza Stampa in cui la Compagnia del Barone Rampante ha presentato nei dettagli l'opera che andrà a interpretare. A fare gli onori di casa il sindaco Renato Dacquino, il vicesindaco Pier Luigi Ferro, il consigliere Sonia Garofalo delegata al Progetto “Il Paese del Teatro”.

"Abbiamo cominciato a lavorare ad 'Amleto' con i ragazzi del Barone Rampante nel 2020. Avevamo programmato un laboratorio a Febbraio - spiegano proprio Carlo Orlando ed Eva Cambiale - Venne il Covid, la quarantena e il nostro primo laboratorio si tenne 'in remoto'. Nella follia del momento Shakespeare ci aiutò a restare radicati a qualcosa di bello. Da allora ci siamo rivisti altre volte, sempre facendo lo slalom tra chiusure e restrizioni. Nel frattempo i ragazzi crescevano, alcuni di loro sono entrati in accademie nazionali, altri nuovi sono arrivati a far parte della compagnia. E adesso siamo qui: con una compagnia 'transgenerazionale' che vede in scena ragazze e ragazzi di vent’anni che si preparano al mestiere del teatro con altri di dodici che per la prima volta frequentano la scena. Noi condividiamo il palco con loro, e facciamo questo per assunzione di responsabilità".