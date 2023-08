Savona, consegnati i lavori per il restyling di ponte Ruffino alla foce del torrente Letimbro

Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione del ponte Ruffino. I lavorio sono stati consegnati alla Vezzoso Costruzioni Edili di Albissola Marina per un importo di 138.542 euro ed avranno una durata di 120 giorni, con conclusione è prevista entro fine anno. La gara per l'assegnazione dei lavori era stata fatta 5 dicembre dello scorso anno.

Il ponte è transennato da due anni. Prima era stato chiuso per un mese e mezzo, nell'estate del 2021 per delle verifiche in seguito alla segnalazione di una savonese che non avevano evidenziato problemi strutturali. Erano però state transennate le ringhiere perché ritenute poco sicure. L'intervento riguarderà la sostituzione delle ringhiere, tra l'altro risultate non a norma come altezza perché inferiori a 1 metro e dieci.

I lavori saranno anche sul cassoncino metallico dell’impalcato, arrugginito e corroso dalla salsedine, controllo degli stralli, rimozione delle lamiere sui giunti e l'intervento sul giunto di pavimentazione. L’attuale pavimentazione è inoltre in cattivo stato ai bordi, in corrispondenza degli attacchi della ringhiera e dei giunti di pavimentazione.