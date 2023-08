Albenga, i lavori al nuovo "molo dei pescatori" sospesi fino a settembre: "Andiamo incontro alle necessità del turismo"

La decisione è stata presa per consentire più tranquillità al turismo balneare di queste settimane, come spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Alberto Passino: "Questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, che hanno dimostrato attenzione per il momento turistico di alta stagione e anche per lo stato avanzamento lavori, che consente con più tranquillità, di poter sospendere il cantiere andando incontro alle necessità dei turisti".